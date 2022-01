Serie A, Torino-Fiorentina 4-0: i viola restano a pari punti di Roma e Lazio

La squadra di Italiano perde l'occasione di piazzarsi sola alle spalle della Juventus. I granata agganciano Sassuolo ed Empoli

Finisce con un secco 4-0 del Torino ai danni della Fiorentina il monday night di Serie A. La squadra di Italiano rimane dunque ferma a quota 32 punti al pari di Roma e Lazio, perdendo momentaneamente il treno per andare da sola alle spalle della Juventus. Il Torino archivia la pratica già nel primo tempo, con il risultato che al duplice fischio era di 3 reti all'attivo. In gol Singo al 19esimo e poi la doppietta di Brekalo, uomo del match e sempre più simbolo della squadra di Juric. Nella ripresa l'andamento è stato simile alla prima frazione, con i granata piuttosto in controllo della gara. Al 57' Sanabria ha chiuso l'incontro, portando i suoi a 28 punti in campionato al pari di Empoli e Sassuolo, superando Verona e Bologna.