Serie A, Torino-Fiorentina 1-1: Nicola trova un altro pareggio contro i viola in 9

Non mancano di certo le emozioni nel match del venerdì sera tra Torino e Fiorentina. Al suo secondo match sulla panchina granata, Davide Nicola trova un altro pareggio dopo quello a Benevento. Il primo tempo si chiude sullo 0-0, ma poi nella ripresa succede di tutto: al 61′ Castrovilli lascia i viola in 10 facendosi espellere. Partita in salita per la squadra di Prandelli, che però a sorpresa va in vantaggio con un bel gol di Ribery al 67′. Gli ospiti poi restano addirittura in 9 per il rosso diretto a Milenkovic al 71′ per una ‘testata’ a Belotti. Il Torino, con due uomini in più, fatica comunque a pareggiare: all’88‘ ci riesce lo stesso Belotti in spaccata. Nei sette minuti di recupero concessi da Di Bello i granata non riescono a ribaltare la partita: finisce 1-1. La Fiorentina sale a 22 punti mentre gli uomini di Nicola vanno a 15, al quartultimo posto ma ovviamente con una partita in più.