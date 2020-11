Serie A, Torino e Sampdoria si dividono la posta in palio: finisce 2 a 2

Match spettacolare all’Olimpico tra Torino e Sampdoria. Le due squadre hanno dato infatti vita ad una gara estremamente divertente ed aperta fino all’ultimo e conclusosi 2 a 2 dopo una lunga serie di colpi di scena. Ad aprire le marcature nel primo tempo sono i padroni di casa, grazie al gol numero 99 di Belotti in maglia granata. All’intervallo la Sampdoria cambia completamente faccia, non solo grazie alle quattro sostituzioni. Ad inizio ripresa sale in cattedra Candreva, che prima segna il suo primo gol in blucerchiato e poi serve con un delizioso pallonetto Quagliarella, che ribalta il risultato. Il Torino non ci sta e riesce a pareggiare grazie alla prima marcatura stagionale di Meitè. Con questo pareggio la Sampdoria aggancia il Cagliari a metà classifica a quota 11 punti. Sono invece soltanto 6 i punti del Torino, che resta terzultimo.