Serie A, Torino-Bologna 1-1: Soriano risponde a Verdi

Tra Torino e Bologna vince la paura, in campo finisce 1-1. Dopo la batosta con la Roma, i granata ospitavano la squadra di Mihajlovic, a sua volta coinvolta in un periodo complicato acuito proprio dalla goleada giallorossa di una settimana fa. Poche occasioni importanti da una parte e dall’altra, il timore di subire e sprofondare sembra essere forte e l’equilibrio viene spezzato solo da un errore di Da Costa sulla punizione di Verdi. Il portiere del Bologna devia il pallone nella propria porta: prima la Lega assegna autorete, poi la ‘restituisce’ al giocatore granata. Il vantaggio dei padroni di casa, arrivato al 69′, non dura però neanche 10 minuti: al 78′ arriva infatti il pareggio dei rossoblù con Soriano. Negli ultimi 15 minuti succede poco e alla fine Torino e Bologna si dividono la posta in palio, con un punto che muove la classifica.