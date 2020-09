Serie A, Torino-Atalanta 2-4: esordio stagionale ok per Gasperini, granata a zero

L’Atalanta riparte con il piede sull’acceleratore. Dopo il rinvio della prima giornata contro la Lazio (che si giocherà mercoledì prossimo), la squadra di Gasperini è scesa in campo oggi per l’esordio in campionato. I nerazzurri sbancano il campo del Torino e conquistano i primi tre punti dell’anno con un 4-2 abbastanza netto. Anche se ad andare in vantaggio nel primo tempo sono i granata con Belotti, poi il pareggio immediato di Gomez e il sorpasso di Muriel (dopo un altro gol annullato per offside). In chiusura di primo tempo il tris di Hateboer, con il ‘gallo’ Belotti che segna subito il 2-3. Nella ripresa De Roon chiude il match con il poker: il Torino di Giampaolo resta a zero punti dopo il ko con la Fiorentina.