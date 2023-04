Serie A, Torino-Atalanta 1-2: la Dea vola a -2 dalla Roma

I nerazzurri scavalcano in classifica l'Inter in attesa della gara di domani contro la Lazio

L'Atalanta continua la sua rincorsa al quarto posto. Dopo la vittoria contro la Roma di lunedì trova i tre punti anche nella delicata trasferta col Torino. La squadra di Gasperini col successo di questa sera vola a -2 dai giallorossi. Decide la sfida dell'Olimpico Zapata all'88'. La Dea era passata in vantaggio nel primo tempo con Zappacosta, ma Sanabria aveva riportato il risultato sul pareggio a 15 minuti dal termine. I nerazzurri scavalcano in classifica l'Inter in attesa della gara di domani contro la Lazio.