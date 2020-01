Serie A, Torino-Atalanta 0-7: bergamaschi a pari punti con la Roma in attesa del derby

Il sabato di Serie A si chiude con la sfida tra Torino e Atalanta. Il passivo per la squadra granata allo scoccare del novantesimo è pesantissimo: finisce 7-0 per gli uomini di Gasperini che trovano la via del gol due volte con Muriel, tre con Ilicic e una con Gosens e Zapata. I padroni di casa terminano anche la gara in 9 uomini con le espulsioni di Izzo (doppio giallo) e Lukic. Lo stadio nel corso della ripresa è andato via via svuotandosi con tanto di protesta della Curva. Al triplice fischio i bergamaschi sono a pari punti con la Roma in attesa del derby di domani.