Serie A, tonfo Lazio: battuta 4-0 dal Napoli capolista

Il Napoli è capolista in solitaria. In occasione dell'anniversario della morte di Maradona i partenopei hanno battuto la Lazio per 4-0 nello stadio intitolato proprio all'ex numero 10. A segno Zielinski al 7', raddoppia Mertens 3 minuti più tardi con una magia. Chiude i conti sempre il belga al 29', per poi mettere il timbro anche Fabian Ruiz a 5 minuti dal fischio finale.