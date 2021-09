Serie A, Theo Hernandez lancia il Milan: 2-0 al Venezia. L’Empoli passa a Cagliari

I rossoneri la vincono nella ripresa con i gol di Brahim e Theo, agganciando l'Inter in vetta. Bene la squadra di Andreazzoli, che batte il Cagliari 2-0

Dopo i due match delle 18.30, il mercoledì di Serie A si è chiuso con altre due sfide. Il Milan fatica più del dovuto contro il Venezia, anche se con tanti cambi rispetto all'11 titolare. I rossoneri la vincono nel secondo tempo grazie soprattutto all'ingresso in campo di TheoHernandez, decisivo con l'assist per Brahim Diaz che sblocca il match al 68', poi direttamente con la rete del raddoppio all'82'. La squadra di Pioli aggancia l'Inter a 13 punti, provvisoriamente in testa in attesa del Napoli che giocherà domani in casa della Sampdoria. L'Empoli invece reagisce dopo lo schiaffo casalingo con la stessa Samp e infligge la prima sconfitta al Cagliari di Mazzarri. Gli uomini di Andreazzoli passano 2-0 con i gol di Di Francesco e Stulac.