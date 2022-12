Serie A, tasse in scadenza. Dalla Lazio alla Juve e la Roma: ecco i debiti col fisco

Il 22 dicembre scade il termine per il versamento delle tasse per le società di calcio, sospeso nel 2020 per non gravare ulteriormente sui club in piena emergenza Covid. In totale, tra Serie A, Serie B e Serie C, pende una cartella esattoriale da circa 500 milioni di euro di euro. 'Il Fatto Quotidiano' di oggi rivela a quanto ammontano i debiti delle singole società col fisco, in relazione appunto ai versamenti Irpef non saldati. E che tante polemiche hanno creato tra i club e la Lega Serie A. In testa ci sarebbe l'Inter con 50 milioni di euro, poi la Lazio a 40 e a chiudere il podio proprio la Roma con un debito di 38 milioni. La Juve, invece, si attesta a 30 milioni, poi Napoli (25), Fiorentina (15) e Milan (10) tra le big. Per un totale di 380 milioni in Serie A, 100 in Serie B e 30 in Serie C. Posizioni dovute ovviamente al monte ingaggi, con i giallorossi al terzo posto in quella graduatoria. In questo senso, sottolinea 'Calcio e Finanza', Verona e Sampdoria sono considerate le situazioni più a rischio. Ma anche la Lazio di Lotito e il Torino di Cairo, senza tralasciare Empoli, Lecce e Udinese. La Lega Serie A ha chiesto rateizzazioni per questi versamenti, o almeno di eliminare la relativa multa del 10% prevista dalla legge in caso di pagamenti spalmati. Non sono comunque previste penalizzazioni in classifica.