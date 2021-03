Serie A, svelato il pallone invernale della stagione 2021/22 – FOTO

Non è ancora terminato il campionato, ma come di consueto, prima del termine, iniziano ad essere svelate alcune anticipazioni per la prossima stagione. Lo fanno i club per quanto riguarda le divise da gioco ma stavolta è toccato al pallone da gara della Serie A 2021/22. Il noto sito Footy Headlines, famoso per le sue anticipazioni proprio del materiale da gioco, ha pubblicato sul suo account Twitter le foto della prossima sfera invernale che i giocatori calceranno in campionato. Targata come al solito Nike, vista la possibilità di neve o nebbia, il colore che spicca è il giallo. Ma ci sono delle applicazioni arancioni e il logo è interamente blu.