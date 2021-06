Serie A, svelato il nuovo pallone per la stagione 2021-2022

Il pallone verrà utilizzato sui campi di Serie A, Coppa Italia, Supercoppa italiana e nel campionato Primavera

Si chiama Nike Flight e sarà il pallone per la prossima stagione di Serie A. La tecnologia aerodinamica introdotta nello scorso campionato, Nike AerowSculpt, con dei solchi sulla superficie del pallone per ridurre le oscillazioni e garantire una traiettoria più precisa, è presente anche in questa nuova edizione. Ci saranno come sempre due versioni: quella “estiva” con i colori bianco e azzurro e quella invernale gialla e lilla. La nuova sfera sarà ovviamente firmata dal brand statunitense con il quale la Roma ha appena interrotto i rapporti come sponsor tecnico delle divise per passare a New Balance.