Serie A, sprofonda il Cagliari: in Sardegna il Benevento passa 2-1

Vola il Benevento, sempre più giù il Cagliari. Alla Sardegna Arena gli uomini di Pippo Inzaghi passano per 2 a 1 sui rossoblù e continuano a volare in classifica. Partono meglio i padroni di casa, che passano in vantaggio intorno alla metà del primo tempo grazie al solito gol di Joao Pedro, vero trascinatore dei sardi. Sul finale della prima frazione di gioco arriva il terribile uno-due dei giallorossi, che prima pareggiano con il grande ex di giornata Sau e poi sorpassano definitivamente gli avversari grazie al colpo di testa di Tuia. Per il Cagliari di Di Francesco è la nona partita consecutiva senza vittorie: i sardi restano a quota 14, mentre il Benevento decolla a quota 21.