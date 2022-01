Serie A, Spezia-Verona 1-2: Caprari regala la vittoria a Tudor

Vittoria esterna da parte dei gialloblu nonostante le tante assenze causa Covid

Vittoria esterna del Verona contro lo Spezia. Prima frazione di gioco terminata a reti bianche. Nel secondo tempo decide la doppietta di Caprari nel giro di 10 minuti. Inutile il gol di Erlic all’85’ minuto. I liguri terminano la partita in 10 per l’espulsione di Agudelo. La squadra di Tudor sale all’undicesimo posto in classifica, i bianconeri restano a +3 dalla zona retrocessione.