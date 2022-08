Serie A, Spezia-Sassuolo 2-2: gli ospiti sfiorano la vittoria nel finale

Piccolo passo avanti per tutte e due le squadre che in classifica sono appaiate a quota 4 punti

Tanti gol ma un punto a testa. Spezia-Sassuolo finisce in parità con un'autentica altalena di emozioni. Frattesi al 27' sblocca il risultato, pari di Bastoni al 30', e Nzola a segno dal dischetto al 47'.

Nella ripresa Pinamonti firma il definitivo 2-2. Espulso Ekdal, nel finale occasioni nitide per Henrique e Defrel. Piccolo passo avanti per tutte e due le squadre che in classifica sono appaiate a quota 4 punti.