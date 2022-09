Serie A, Spezia-Sampdoria 2-1: terza sconfitta consecutiva per Giampaolo

La seconda gara del sabato di Serie A mette di fronte Spezia e Sampdoria. Dopo Bologna-Empoli, la formazione di Gotti ha battuto in casa e in rimonta 2-1 quella di Giampaolo, che ha collezionato la terza sconfitta di fila in questo campionato di Serie A. I blucerchiati erano andati in vantaggio grazie ad un gran gol di Sabiri, poi è arrivata la rimonta dei liguri con un'autorete di Murillo e il gol decisivo di Nzola.