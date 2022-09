Serie A, l’Empoli vince a Bologna con il gol di Bandinelli

I ragazzi di Zanetti, dopo la sconfitta interna per 2-1 con la Roma, trovano il primo successo in campionato

Il sabato della settima giornata di Serie A si apre con la sfida tra Bologna ed Empoli. Le due squadre si affrontano a viso aperto, ma faticano a trovare la via delle rete. A sbloccare l'equilibrio ci pensa Bandinelli al 75', che porta avanti i toscani con un tap-in vincente. Allo stadio Dall'Ara termina 0-1. I ragazzi di Paolo Zanetti, dopo la sconfitta interna per 2-1 con la Roma, centrano il primo successo in questo campionato. Parte male, invece, l'avventura sulla panchina rossoblù per Thiago Motta.