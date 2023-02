Serie A, Spezia-Napoli 0-3: Kvaratskhelia e Osimhen fanno volare Spalletti

Il Napoli continua la sua marcia inarrestabile anche al Picco di La Spezia. La formazione di Spalletti vince con un netto 3-0 in terra ligure grazie ai gol, tutti nella ripresa, di Kvaratskhelia (rigore) e alla doppietta di Osimhen. Per lo Spezia da segnalare la presenza dal primo minuto di Shomurodov, arrivato a gennaio dalla Roma. Gli Azzurri volano a 56 punti staccando di 16 lunghezze Inter e Roma (le prime inseguitrici) ferme a quota 40. Terza sconfitta consecutiva per la squadra di Gotti che quartultima in classifica con 18 punti.