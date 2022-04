Serie A, Spezia-Lazio 3-4: decide Acerbi al 90′

Al Picco il giocatore più discusso dai tifosi regala tre punti alla squadra di Sarri

Al Picco lo Spezia va tre volte in vantaggio, ma la Lazio recupera sempre e conquista la vittoria al 90' grazie ad un gol di Acerbi. La squadra di Sarri, reduce dalla sconfitta in casa contro il Milan, con questa vittoria sale al 5' posto superando, momentaneamente, la Roma. Lo Spezia, invece, resta a +10 sulla Salernitana terzultima (che ha una partita da recuperare), e frena la corsa per avvicinarsi alla matematica permanenza in Serie A.