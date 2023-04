Serie A, Spezia-Lazio 0-3: Immobile, Anderson e Marcos Antonio firmano il tris

Al Picco di La Spezia la Lazio vince 2-0 nel secondo degli anticipi del venerdì della 30esima giornata di Serie A. Inizia bene lo Spezia che colpiscono una traversa con la conclusione a rete di Boubarabia. Gli ospiti passano in vantaggio con il rigore trasformato da Immobile al 36'. Nella ripresa arriva il raddoppio di Felipe Anderson al 52'. Il brasiliano si rende pericoloso al 77' con Dragowski che gli nega la gioia della doppietta parando un'insidiosa conclusione di destro. Lo Spezia resta in dieci all'84' per l'espulsione di Ampadu e la Lazio sigla il tris all' 89' con un gran gol di Marcos Antonio. Grazie a questi tre punti la squadra di Sarri consolida il secondo posto in classifica salendo a quota 61 punti, mentre i liguri restano a 26 punti, quattro sopra la zona retrocessione. Poche ore prima della partita, nel centro storico di La Spezia c'è stato un contatto tra gli ultras spezzini e quelli biancocelesti: colpito alla testa uno dei tifosi di casa, la polizia ha arrestato alcune persone.