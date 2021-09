Serie A, Spezia-Juventus 2-3: Chiesa e de Ligt salvano Allegri, prima vittoria

La squadra bianconera rischia, si fa rimontare e poi rimonta a sua volta: sono 5 i punti in classifica

La Juventus tira un sospiro di sollievo e centra la prima vittoria stagionale in campionato. In casa dello Spezia, la squadra di Allegri - che arriva al 'Picco' da penultima in classifica - se la vede brutta nonostante il vantaggio iniziale. I bianconeri vincono 3-2, ma con tanta fatica. Eppure è la Juve ad andare in vantaggio con il gol di Moise Kean nel primo tempo, ma lo Spezia la ribalta con Gyasi e poi Antiste, che firma il 2-1 nella ripresa. Gli uomini di Allegri vanno parecchio in difficoltà, ma Federico Chiesa decide di salire in cattedra e cambia la partita. Sua la rete del 2-2 con una grande giocata individuale, seguita poco dopo dalla nuova rimonta, stavolta targata de Ligt. Lo Spezia di Thiago Motta ha diverse occasioni per pareggiarla nuovamente, Szczesny alla fine è decisivo per una vittoria che sa di ossigeno. La Juve ora è a 5 in classifica.