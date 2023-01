Serie A, Spezia e Bologna vincono in trasferta contro Torino (1-0) e Udinese (2-1)

Il pomeriggio di Serie A si chiude con due successi esterni per Spezia e Bologna. La formazione ligure ha espugnato lo Stadio Olimpico Grande Tirino grazie al calcio di rigore realizzato dal solito Nzola dopo il fallo di mano in area di Djidji. Con questi 3 punti la squadra di Luca Gotti sale a quota 18 punti in classifica agganciando la Salernitana e staccando il Sassuolo. Rimane fermo a quota 23 invece il Torino. Vittoria in trasferta anche per il Bologna che ha battuto in rimonta l'Udinese alla Dacia Arena. Sansone e Posch hanno confezionato il successo della formazione di Thiago Motta, passata in svantaggio dopo appena 10 minuti per il gol di Beto. Il Bologna sale all'undicesimo posto in classifica con 22 punti e avvicina proprio i nerazzurri di Sottil fermi a quota 25.