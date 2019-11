Una partita che non ha regalato particolari emozioni, quella andata in scena stasera tra Spal e Sampdoria. Il risultato resta fisso sullo zero a zero fino al 91‘, quando il colpo di testa di Caprari sblocca la gara e consegna la vittoria alla formazione di mister Ranieri. Match complicato tra i due peggiori attacchi della Serie A che vede la formazione ospitata spuntarla solo alla fine e guadagnare tre punti pesanti in chiave salvezza.