Serie A, Spal-Inter 0-4: nerazzurri al secondo posto a -6 dalla Juventus

L’Inter non sbaglia. La squadra di Antonio Conte centra tre punti fondamentali per la Champions e per alimentare il sogno scudetto. In casa di una Spal a cui manca solo la matematica per andare in Serie B, i nerazzurri passano 4-0. Nel primo tempo a segno Candreva, poi nella ripresa l’Inter la chiude con i gol di Biraghi, Sanchez e Gagliardini. Con l’ennesimo stop della Juventus, gli uomini di Conte salgono a -6 dai bianconeri, con 5 giornate da giocare. Con questi tre punti i nerazzurri scavalcano Atalanta e Lazio, conquistando il secondo posto in solitaria.