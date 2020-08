Serie A, Spal-Fiorentina 1-3: i viola vincono nel finale

Si chiude il campionato di Spal e Fiorentina: l’anticipo domenicale della 38° giornata termina 3-1 per i viola. Al 30′ del primo tempo sblocca il punteggio Duncan, servito da Chiesa; al 39′ D’Alessandro pareggia con un mancino al volo. La gara si decide nel finale: all’88’ Kouamé batte Thiam di testa sugli sviluppi di un corner, nel recupero Pulgar arrotonda il punteggio dal dischetto. In classifica, la Fiorentina raggiunge quota 49 punti (decimo posto), mentre la Spal si ferma a 20, in ultima posizione.