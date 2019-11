Serie A, sorride Ranieri: Sampdoria-Udinese finisce 2-1

La Sampdoria dell’ex tecnico della Roma Ranieri riesce a portare a casa 3 punti importanti nello scontro salvezza con l’Udinese. I blucerchiati si impongono per 2 a 1 a Marassi, ottenendo il quarto risultato utile consecutivo. Dopo appena 2 minuti dal fischio d’inizio Nestorovski trova il gol del vantaggio dell’Udinese. Ma il Var richiama il direttore di gara, che annulla la rete per la posizione in fuorigioco dell’attaccante bianconero. La tecnologia non può nulla al 29’, quando ancora il macedone trova la via della rete per l’1-o in favore dell’Udinese. La Sampdoria, nonostante due sostituzioni obbligate dopo gli infortuni di Bertolacci e Depaoli, riesce a trovare il pareggio all’ultimo secondo del primo tempo con un gol meraviglioso di Gabbiadini, che su punizione trova con il piede sinistro l’incrocio dei pali. A 15 minuti dal termine Ramirez dagli undici metri non sbaglia, siglando la rete del definitivo 2 a 1. La Sampdoria si porta a al sedicesimo posto in classifica a quota 12 punti, a meno 2 dall’Udinese.