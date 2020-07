Serie A, solo un pareggio tra Inter e Fiorentina (0-0). Derby della Lanterna al Genoa: 1-2 contro la Samp

Si conclude parzialmente la 16esima giornata di campionato, in attesa degli impegni di domani sera tra Udinese–Juventus e Lazio–Cagliari. Lecce–Brescia finisce 3-1: doppietta di Lapadula (22′, 32′) e gol di Saponara (70′), inutile il gol di Dessena (63′) per Diego Lopez. Il derby della Lanterna, Sampdoria-Genoa, si conclude invece con un 1-2 per la squadra di Nicola: a Criscito (22′) risponde Gabbiadini (32′), poi Lerager mette il punto al 72′. Pareggio tra Torino e Verona: Borini per la squadra di Juric (56′) e Zaza (67′) per quella di Longo. Inter e Fiorentina non producono alcun gol, concludendo il match a San Siro a reti bianche. Dopo quello contro la Roma, arriva il secondo pareggio consecutivo per la squadra di Conte.