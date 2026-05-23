Bologna e Inter si divertono. Oggi è andata in scena la seconda partita della trentottesima giornata di Serie A: un match ricco di gol e non solo. Parte subito forte la squadra di Chivu, con la rete di Di Marco, premiato come MVP della Serie A. Poi arriva la reazione dei rossoblù: prima il gol di Bernardeschi, poi quello di Pobega. Parziale ribaltato e si va negli spogliatoi con il Bologna avanti 2-1. Anche il secondo tempo si apre come il primo. L’autorete di Zielinski regala il doppio vantaggio ai felsinei. Quando la gara sembra indirizzata, ecco la reazione d’orgoglio: Pio Esposito e Diouf completano la rimonta e fissano il risultato sul 3-3. Nessuna delle due squadre perde. E così si chiude il loro campionato, tra spettacolo e gol.