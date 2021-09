Serie A, Sassuolo-Torino 0-1: decide Marco Pjaca

Il primo anticipo della quarta giornata di campionato è andato in scena al Mapei Stadium di Reggio Emilia

Partita frizzante tra le due squadre che si sono affrontate a viso aperto. Nel primo tempo il Torino ha spinto molto, colpendo due pali e creando molte altre occasioni. Il Sassuolo gioca meglio in attacco passando addirittura in vantaggio con Djuricic, gol però annullato per fuorigioco. Nel secondo tempo decisamente meglio i granata che non hanno lasciato respiro ai padroni di casa grazie a un pressing alto e ben portato. Pjaca all'83' porta in vantaggio dopo una bella azione conclusa con un tiro a giro rasoterra, Consigli immobile. Seconda sconfitta consecutiva per gli uomini di Dionisi mentre il Toro di Juric sembra aver ingranato la marcia dopo essere arrivato alla prima sosta con zero punti.