Serie A, Sassuolo-Milan 1-2: Ibrahimovic ne fa due e i rossoneri scavalcano la Roma

Vittoria in rimonta per il Milan di Stefano Pioli, che fuori casa batte il Sassuolo per 2-1. Nella 200esima partita di Donnarumma in rossonero, a portare avanti la squadra ci pensa Zlatan Ibrahimovic: il centravanti svedese segna il gol dell’1-0 al 19′. A replicare dal dischetto, poi, Francesco Caputo (42′). Il pareggio neroverde dura giusto 5 minuti, quando a ripetersi è sempre Ibrahimovic, che sigla la doppietta personale. Il Milan balza così al quinto posto in classifica (59 punti), scavalcando la Roma (ferma a 58). Toccherà ai giallorossi di Paulo Fonseca, domani sera contro la Spal, tentare il controsorpasso.