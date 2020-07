Serie A, Sassuolo-Lecce 4-2: neroverdi a -3 dal Milan

Termina 4-2 tra Sassuolo e Lecce, nel secondo anticipo nella 30° giornata. I neroverdi vanno due volte avanti, prima con Caputo al 5′ e poi con il calcio di rigore di Berardi al 63′, venendo sempre ripresi dai salentini, in gol con Lucioni (27′) e dagli undici metri con Mancosu (67′). Gli uomini di Liverani restano quindi in partita fino alle reti di Boga (78′) e Muldur (83′). In classifica, il Sassuolo si porta a -3 dalla zona Europa League, mentre il Lecce perde l’occasione di agganciare il Genoa rimanendo al diciottesimo posto.