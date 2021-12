Serie A, Sassuolo-Lazio 2-1: biancocelesti rimontati da Berardi e Raspadori

Emiliani a -2 dalla Roma. I ragazzi di Dionisi vincono un'altra volta con una "big" dopo aver battuto Milan e Juventus

Il Sassuolo batte la Lazio nella gara delle 18. I biancocelesti in vantaggio dopo soli 6 minuti con Zaccagni non riescono a trovare la vittoria. La squadra di Dionisi rimonta grazie ai due campioni d'Europa. Berardi al 63' e Raspadori al 69' regalano 3 punti agli emiliani. Neroverdi che hanno chiuso la gara in 10 uomini per l'espulsione di Ayhan. La squadra di Sarri non supera la Roma e resta ferma a 25 punti.