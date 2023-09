Serie A, Sassuolo-Juventus 4-2: due autogol mettono ko Allegri

Al Mapei Stadium Sassuolo-Juventus finsce 3-2, con i padroni di casa sempre in vantaggio ed i bianconeri che trovano due volte la rimonta. La gara si sblocca dopo 12 minuti con una papera di Szczesny su tiro di Lauriente. Poi arriva il pareggio della Juventus con l'autogol di Vina al 21°. Prima dell'intervallo c'è il vantaggio del Sassuolo firmato da Berardi che al 41° con un diagonale batte Szczesny. La squadra di Allegri pareggia i conti al 78° con un gol di Chiesa ma poi all' 82° Pinamonti segna il gol della vittoria del Sassuolo che nel ercupero sfiora il poker con Defrel che di testa colpisce la traversa. Dopo due minuti ecco il quarto gol dei padroni di casa grazie ad un clamoroso autogol di Gatti, che non si accorge che il suo portiere fuori dai pali. I neroverdi con questi tre punti sale a quota 6 in classifica, mentre la Juve resta ferma a 10 punti.