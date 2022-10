Serie A, Sassuolo-Inter 1-2: Frattesi non basta. Decide una doppietta di Dzeko

Dopo le coppe europee torna la Serie A con l'anticipo del sabato tra Sassuolo e Inter. I nerazzurri sono reduci dalla vittoria in Champions contro il Barcellona per 1-0. Parte meglio la squadra di Dionisi ma la prima frazione termina con il vantaggio dei ragazzi di Inzaghi grazie alla 100esima rete in A di Edin Dzeko. Il Sassuolo trova la via del gol con Frattesi al 60'. Ma il segno 'X' dura solo 15 minuti, al 75' è ancora il bosniaco a portare avanti l'Inter. I nerazzurri passano al Mapei Stadium e vanno a -1 dai giallorossi in attesa di Roma-Lecce.