Serie A, Sassuolo-Inter 1-2: Dzeko protagonista della vittoria in rimonta

Il bosniaco è il primo giocatore, nella sua stagione d’esordio con i nerazzurri, a segnare almeno sei gol nelle prime sette partite stagionali dell’Inter di Serie A a partire da Ronaldo nel 1997/98

Dopo il pareggio di Donetsk in Champions League che ha lasciato un po' di amaro in bocca, l'Inter ritrova i tre unti in campionato nella trasferta contro il Sassuolo. Padroni di casa in vantaggio nel primo tempo grazie a un rigore trasformato da Berardi e vicini in più occasioni al raddoppio. Nella ripresa, al 57', Inzaghi effettua 4 cambi nell'Inter: escono Bastoni, Correa, Calhanoglu e Dumfries, entrano Dimarco, Dzeko, Vidal e Darmian. La partita cambia pelle e l'Inter prende l'iniziativa grazie soprattutto a Edin Dzeko che prima segna il gol del pareggio e poi si procura un calcio di rigore trasformato da Lautaro.