Serie A, Sassuolo-Genoa 1-1: Berardi risponde a Destro

Non basta un fantastico gol di tacco di Destro per regalare i 3 punti al Genoa

Pareggio tra Sassuolo e Genoa nel match delle 16.30. Mattia Destro ha portato in vantaggio i rossoblu con uno splendido colpo di tacco al 7'. Pareggio di Berardi al 55' che riporta il match in equilibrio. Non lascia la penultima posizione la squadra di Shevchenko. I neroverdi salgono al tredicesimo posto in classifica a quota 25 punti.