Serie A, Sassuolo-Fiorentina 3-1: Berardi sfonda quota 100 con due rigori in tre minuti

Il Sassuolo supera in rimonta la Fiorentina nel terzo match del sabato di Serie A. Al Mapei Stadium i neroverdi aggiungono altri tre punti prestigiosi a una classifica già ottima e che dice ottavo posto a +5 sul Verona che oggi ha perso in casa della Samp. Finisce 3-1 per la squadra di Roberto De Zerbi, che pure va sotto nel primo tempo a causa del bel gol di Giacomo Bonaventura. Nell’intervallo tre cambi per il Sassuolo, che cambia il volto del match. Decisivi due rigori in tre minuti concessi ai padroni di casa e trasformati da Berardi tra il 59′ e il 62′ per i falli di Dragowski e Pezzella. Per il numero 25 sono i gol numero 100 e 101. Al 75′ arriva poi la rete della sicurezza con Maxime Lopez. La Fiorentina resta a 30 punti, quintultima a +8 sul Cagliari.