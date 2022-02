Serie A, Sassuolo-Fiorentina 2-1. Decide Defrel nel recupero

La squadra di Dionisi in classifica sale al decimo posto con 36 punti

Tre punti importantissimi e pesanti quelli conquistati stasera dal Sassuolo. Il 2-1 sulla Fiorentina porta la firma di Defrel che ha segnato il gol al 94'. Il risultato era stato sbloccato da Traorè, che nel primo tempo ha portato in vantaggio i padroni di casa. Poi Cabral, entrato al 62' e che a due minuti dalla fine del tempo regolamentare, con la Fiorentina in dieci per l'espulsione di Bonaventura, ha segnato il gol del pareggio. Nel recupero poi, l'ex attaccante della Roma, ha regalato i tre punti alla squadra di Dionisi che ora in classifica sale al decimo posto con 36 punti.