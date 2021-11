Serie A, Sassuolo-Cagliari 2-2: a segno Scamacca, Berardi, Keita e Joao Pedro

Alle 15:00 si affronteranno Bologna-Venezia e Salernitana-Sampdoria, prima del big match tra Inter e Napoli delle 18:00

La partita tra Sassuolo e Cagliari delle 12:30, andata in scena al Mapei Stadium, è terminata per 2-2. Nel primo tempo vanno in gol Scamacca e Keita, mentre nella ripresa Berardi e Joao Pedro. Alle 15:00 si affronteranno Bologna-Venezia e Salernitana-Sampdoria, prima del big match tra Inter e Napoli delle 18:00.