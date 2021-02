Serie A, Sassuolo-Bologna 1-1: Caputo risponde a Soriano, il derby finisce in parità

Il sabato di Serie A si è concluso con il derby emiliano tra Sassuolo e Bologna al Mapei. Finisce 1-1 tra la squadra di De Zerbi e quella di Mihajlovic, che oggi festeggiava anche il suo compleanno. A sorpresa ad andare in vantaggio è la formazione rossoblù grazie alla rete di Soriano al 17′, ma la partita si complica subito con l’espulsione ai danni di Hickey alla mezz’ora. I felsinei resistono, ma al 52′ capitolano sulla rete di Caputo che sfrutta un rimpallo favorevole. I neroverdi cercano il raddoppio con tutte le forze, ma il forcing nella ripresa non basta e sul tabellino resta l’1-1. Il Sassuolo sale a 35 punti in classifica a più 10 sul Bologna.