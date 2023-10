Serie A, Sassuolo-Bologna 1-1: Boloca risponde a Zirkzee

Al Mapei Stadium il derby emiliano Sassuolo-Bologna finisce 1-1. Succede tutto nel primo tempo con gli ospiti in vantaggio con Zirkzee al 3° e il pareggio di Boloca al 44°. Un pareggio che porta a nove la striscia di risultati utili consecutivi degli uomini allenati da Thiago Motta adesso a quota 15 punti. Sono invece 11 quelli dei neroverdi che non vincono dal match di San Siro dello scorso 27 settembre contro l’Inter

