Serie A, Sassuolo all’ultimo secondo: col Parma è 1-1. Il Benevento crolla: il Crotone vince 4-1

Dopo la goleada del Napoli con la Fiorentina alle 12.30, alle 15 il 18esimo turno di Serie A ha visto giocarsi altre due partite, importanti soprattutto in ottica salvezza. Al ‘Mapei’ c’è il derby emiliano tra Sassuolo e Parma, che i ducali buttano all’ultimo secondo. La squadra di D’Aversa va in vantaggio grazie al gol di Kucka nel primo tempo, poi l’ingenuità di Busi nel recupero costa il rigore e quindi il pareggio al 94′ di Djuricic. Il Sassuolo sale a 30 punti, a -4 dalla Roma. I ducali avevano disperato bisogno di punti, con questo pareggio sono penultimi insieme al Torino. Nell’altra sfida il Crotone strapazza a sorpresa il Benevento per 4-1, partita cominciata male per gli uomini di Inzaghi con l’autogol di Glik. Poi a segno anche Simy (due volte) e Vulic, prima del gol della bandiera di Iago Falque. Calabresi sempre ultimi, ma più vicini alla zona salvezza, campani ancora tranquilli.