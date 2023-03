Serie A, Sampdoria-Verona 3-1: decidono la doppietta di Gabbiadini e il gol di Zanoli

Si chiude l'anticipo della domenica di campionato. A Marassi, la Sampdoria batte il Verona 3-1 grazie alla doppietta tutta nel primo tempo di Manolo Gabbiadini e al primo gol in Serie A di Zanoli allo scadere. Nel secondo tempo la formazione di Zaffaroni alza il baricentro alla ricerca del gol trovandolo per ben due volte, entrambe però cancellate per posizione di fuorigioco di Gaich. All'89esimo Faraoni aveva illuso il Verona che però, tutto sbilanciato in avanti nel finale, subisce il gol del ko con il terzino ex Napoli. La squadra di Stankovic trova la sua terza vittoria in campionato abbandonando l'ultimo posto in classifica. Terza sconfitta nelle ultime 5 invece per il Verona che rimane a -5 dallo Spezia quartultimo.