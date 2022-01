Serie A, Sampdoria: ufficiale Giampaolo come nuovo allenatore

Fatale per D'Aversa la sconfitta contro il Torino maturata nell'ultima giornata di Serie A

La Sampdoria ha ufficializzato con una nota l'arrivo di Marco Giampaolo sulla panchina blucerchiata al posto di D'Aversa. Per quest'ultimo è stata fatale la sconfitta contro il Torino maturata nell'ultima giornata di campionato a causa del gol dell'ex Praet. Il nuovo arrivato aveva rifiutato l'offerta dello Spezia durante il periodo natalizio in attesa di una sfida più meritevole. "L’U.C. Sampdoria dà il bentornato a Marco Giampaolo in qualità di allenatore responsabile della prima squadra fino al 30 giugno 2022 con opzione fino al 30 giugno 2024. Al tecnico e al suo staff un buon lavoro e un sincero in bocca al lupo da parte del presidente Marco Lanna anche a nome del Consiglio di Amministrazione e di tutta la società" le parole della dirigenza. L'allenatore ha commentato così il suo ritorno: "Un saluto a tutti i tifosi sampdoriani. La prima cosa che ho detto è di tornare a riempire Marassi che è sempre stato un valore aggiunto per la nostra squadra. Ultimamente ho visto partite in tv con stadi deserti, non soltanto qui a Genova ma in generale, io invece penso che il nostro pubblico sia sempre stato un valore aggiunto e sempre lo sarà. La prima cosa che ho detto appena arrivato qua è di riempire, compatibilmente con le capienze, lo stadio. Sono felice di essere tornato".