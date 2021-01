Serie A, Sampdoria-Udinese 2-1: Ranieri in rimonta, decide Torregrossa. Gotti sprofonda

Si è concluso il terzo match di questo sabato. Nella 18esima giornata di Serie A, la Sampdoria rimonta l’Udinese e vola in classifica vincendo 2-1. Nel primo tempo meglio i friulani, che hanno più occasioni e colpiscono anche una traversa con De Paul. Nella ripresa l’argentino, dopo due respinte, insacca il gol del vantaggio al 55‘. Poi Ranieri ribalta la Samp con i cambi e i risultati si vedono subito: al 67′ arriva il pareggio con il rigore segnato da Candreva, che aveva subito fallo da Mandragora. All’81’, invece, il raddoppio grazie al colpo di testa del neo acquisto Ernesto Torregrossa, che all’esordio in blucerchiato trova il gol da tre punti. La Samp vola a 23 punti al decimo posto e in posizione decisamente tranquilla mentre per l’Udinese sono solo 3 i punti nelle ultime 7 partite (ultima vittoria il 12 dicembre) e ora il terzultimo posto dista solo 3 punti.