L'esterno autore di un assist e del gol vittoria

Il derby ligure in questo anticipo del venerdì di Serie A si tinge di blucerchiato: a Marassi una Sampdoria in difficoltà di risultati batte 2-1 uno Spezia galvanizzato dall'ultimo successo sulla Salernitana. Decisiva la partita di Antonio Candreva, autore della punizione che Gyasi devia in rete e gol del raddoppio. Per lo Spezia in gol solo Verde.