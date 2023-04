Serie A, Sampdoria-Spezia 1-1: Verde risponde ad Amione

Finisce 1-1 il derby ligure tra Sampdoria e Spezia. Un risultato che serve poco a tutte e due le squadre. Padroni di casa in vantaggio con un colpo di testa di Amione al 23'. Nella ripresa gara sospesa per circa 7' per il lancio di fumogeni. Poi il pareggio dello Spezia al 59' con il gol di Verde. Nella restante parte di gara entrambe provano a vincerla ma al 90' il risultato è di parità. Sampdoria sempre più spacciata, ferma all'ultimo posto in classifica.