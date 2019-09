Serie A, Sampdoria-Inter 1-3: nerazzurri ancora a punteggio pieno

La monoposto nerazzurra continua la sua corsa in vetta alla classifica. A Marassi vince ancora l’Inter di Antonio Conte, che nonostante l’inferiorità numerica per gran parte del secondo tempo a causa del rosso a Sanchez, spazza via 3 a 1 la Sampdoria di un Eusebio Di Francesco sempre più a rischio. Inizio come sempre furibondo dei milanesi, che dopo pochi minuti passano. Gran botta di Sensi dalla distanza, pallone che scheggia il palo e si infila nella porta blucerchiata. Il magic moment del centrocampista nerazzurro prosegue qualche minuto più tardi, quando una sua conclusione strozzata trova in area di rigore Sanchez che da due passi firma il raddoppio. Il nino maravilla festeggia così il primo gol della sua avventura nerazzurra, sorrisi che si spegnono però all’inizio della ripresa. Il cileno infatti accentua un contatto in area doriana e il direttore di gara sventola il secondo giallo. L’Inter ha un momento di flessione, che permette ai padroni di casa di accorciare le distanze al 50esimo con il diagonale preciso di Jankto. Conte però tiene alta la tensione, e i suoi rispondono presente ricacciando la Samp a distanza di sicurezza con la rete dell’1 a 3 finale di Gagliardini. Accantonato per un attimo il campionato, che riserverà all’Inter nella prossima settimana il match verità contro la Juventus, adesso l’obiettivo per Conte è il Barcellona.