Serie A, Sampdoria-Inter 0-0: la Roma resta a -3 dal secondo posto

A Marassi Sampdoria-Inter finisce 0-0. Gli ospiti partono subito forte per sbloccare subito la gara ma il rimo tempo finisce a reti inviolate. nervoso nelle fila dei nerazzurri. In campo scintille fra Nicolò Barella e Romelu Lukaku che si scambiano parole forti dopo un gesto del centrocampista rivolto al compagno di squadra. I nerazzurri nella ripresa continuano ad attaccare ma la coppia Lukaku-Lautaro non riesce a trovare gli spazi giusti contro al difesa doriana. All'87' Quagliarella penetra l'area avversaria dalla fascia sinistra ma il suo cross non trova nessun compagno di squadra pronto a battere a rete. Con questo punto l'Inter mantiene il secondo posto in classifica, tre punti sopra la Roma, il Milan e l'Atalanta. La Sampdoria a 11 punti resta penultima in classifica, ma il pareggio regala più fiducia alla squadra.