Serie A, Sampdoria-Empoli 1-1: Piccoli regala la salvezza ai toscani

I liguri sono raggiunti in extremis dalla formazione di Paolo Zanetti, che si assicura la matematica permanenza in Serie A

Al Luigi Ferraris di Genova va in scena l'ultimo posticipo della 35ª giornata di Serie A tra Sampdoria ed Empoli. I liguri, retrocessi nell'ultimo turno, provano a onorare gli ultimi scampoli di stagione contro gli azzurri in cerca della salvezza matematica. Squadre subito pericolose con un paio di occasioni a testa, ma sono i blucerchiati a trovare la rete del vantaggio al minuto 34 grazie all'insaccata del laterale di proprietà del Napoli Alessandro Zanoli. Nel secondo tempo, i toscani cercano in più di un'occasione di impensierire la difesa doriana, che riesce a però disinnescare tutti i pericoli provenienti dagli avversari. La spasmodica ricerca del gol del pareggio da parte dell'Empoli sortisce in extremis gli effetti sperati: a un passo dal triplice fischio infatti, Roberto Piccoli segna la rete del definitivo pareggio, regalando la salvezza alla formazione azzurra, che si assicura così la permanenza in massima serie per un'altra stagione.